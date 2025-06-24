Eskişehir’de 1800’lerde yaşayan ve bir aktarın kaleminden çıkan el yazması eser, Eskişehirli eğitimci Feride Turan ve Nizamettin Arslan’ın ortak bir çalışmasıyla kitap hâline getirildi. Eskişehir’de Valilik yapmış olan Güngör Azim Tuna’nın kurduğu ‘Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı’ tarafından yayınlanan kitabın takdimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Valiliği yetkililerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.

Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Vali Güngör Azim Tuna, törenin açılış konuşmasında, henüz varlığı bilinmeyen ve geçimini aktarlıkla sağlayan Eskişehirli bir tasavvuf büyüğüne ait el yazması eseri gün ışığına çıkarmanın heyecanını yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık iki asır, kapağının açılmasını bekleyen bir el yazması eseri; bilim dünyasına sunmaktaki temel gayelerinin, Türk dili ve kültürü için önemli bir vazifeyi ifa etmek olduğunu belirten Tuna, "Eski tıbba dair eserlerin, Türkçenin söz varlığı açısından mühim olduğu kadar geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilgi duyanlar için de dikkate değer. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim ve kültür alanlarındaki vurgusunu dikkate alarak, Vakıf olarak devletin bu alandaki hedeflerine ulaşmasında gönüllülük esasıyla katkı sunmayı amaçladık’’ dedi.

El yazması tıp eserinin tanıtımı kapsamında ise Nizamettin Arslan, el yazması tıp eserinin bulunuş öyküsünü şöyle anlattı:

"El yazması Eskişehir’de 1800’lerde yaşayan ve geçimini aktarlıkla sağlayan Nakşibendi şeyhi Hacı Mehmed Zülali Efendi’ye aittir. Onun vefatından sonra eserlerinin bir kısmı, torunu Eskişehir Mevlevi büyüklerinden Bahri Tincer Dede’ye intikal etmiştir. 1978’de Bahri Dede’nin vefatıyla da Naci Bayraktaroğlu’na intikal etmiştir. Zülali Efendi, Eskişehir’de Orta Işık Camii’nde ders vermiştir. Bu tarihî camiyi 2013’te Türk Dünyası Kültür Başkentliği sürecinde Eskişehir Valisi olan Güngör Azim Tuna ‘Kalıcı Eserler’ kapsamına aldı’’ dedi.

El yazması tıp eseri hakkında konuşan Feride Turan da, "Oğuz Türklerinin sözlü olarak nesilden nesle geliştirdikleri bu eserler, Türk dili ve kültürü açısından önemli bilgiler içermektedir. Dönemin halk Türkçesini yansıtan bu el yazması eser, bir incelemeye tabi tutuldu. İlaç formüllerindeki ham maddelerin ve hastalıkların bugünkü isimlerinin izi sürüldü. Diğer eski tıp eserleriyle karşılaştırmalı olarak ele alındı. Ayrıca eserin bir sözlüğü de hazırlandı. El yazması eser, diğer eski tıp kitaplarında rastlanmayan özgün formüller içermektedir’’ dedi.

Program sonunda; emeği geçenlere teşekkür belgesi ve çiçek buketi takdim edildi ve imza günü düzenlendi.