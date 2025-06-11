Eskişehir’de hırdavatçı Ali Günday, artan masraflar nedeniyle vatandaşların ev tamiratlarını artık kendileri yapıldığını belirtti.

İşçilik maliyetlerinin artmasıyla vatandaşların musluk ve rezervuar gibi tamir işlerini kendilerinin yapmaya başladı. Otuz yıldır hırdavat sektöründe faaliyet gösteren Ali Günday, basit tamiratların alet gerektirmeden el ile yapılabileceğini ve özellikle kadın müşterilerin bu tür işleri kolayca öğrendiğini ifade etti.

"İnsanlar sosyal medyadan görüp kendileri tamir ediyor"

Hırdavat sektöründe 30 yıldır esnaf olan Ali Günday, insanların artan masrafları yüzünden evlerinde çıkan sorunları kendilerinin tamir ettiğini aktardı. Ayrıca musluk değişim gibi basit işlemlerin herhangi bir alet edevat kullanmadan el ile bile değiştirilebileceğini anlatan Günday, "Biliyorsunuz artık bu tamir masrafları çok fazla arttı. Bundan dolayı insanlar kendileri tamir etmeye başladı. Eskiden ustaya giden herkes artık kendisi yapıyor. İşçilik masrafı çok fazla olduğundan şu anda herkes kendi işini kendisi çözüyor. Eskiden dengeliydi aslında. Şimdi ben çünkü eskiden fayans seramik falan da satıyordum. Fayans seramikle işçiliğin fiyatı hemen hemen dengeli giderdi. Ama şu anda afaki fark var. Afaki işçilik çok daha fazla. Bize bu konuda nasıl yapacağını danışan da çok. Sosyal medyadan izleyip "Benim bu ürüne ihtiyacım" var diye gelen de var. Musluğu takmaya anahtar bile gerekmez. Direkt eliyle takabilirsin. Birazcık eli yatkın birisi olduğu zaman rahatlıkla yapar ki bayanlara biz burada tarif ediyoruz. Kadın müşterilerim de kendileri yapıyor. Mesela klozetin iç takımının izahını yapıyoruz müşteri kendisi takıyor" dedi.