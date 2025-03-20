Bilecik’te her gece elinde davuluyla kapının önünde bekleyen minik Ege, mahallenin davulcusuyla vatandaşları sahura kaldırıyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden Fatma-Mustafa Kurnaz çiftinin 2 buçuk yaşındaki çocukları Ege, her gece elinde davuluyla kapının önünde bekliyor. Mahalle davulcusu geldiğinde beraber mahalle sakinlerini sahura kaldıran minik Ege’nin ritimlere de ayak uydurması dikkat çekiyor. Ege’nin ailesi, çocuklarının her sahur vakti camda davulcuyu beklediğini ve davul sesi duyar duymaz hemen aşağı inmek istediğini söyledi.