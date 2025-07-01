Türkiye’nin önemli buğday üretim illerinden Edirne’de, buğday hasadına katılan Vali Yunus Sezer, verimin ve alım fiyatının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Edirne’de, buğday hasadı devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Büyükdöllük köyünde buğday hasadına katıldı. Biçerdöverin direksiyonuna geçerek buğday hasadı yapan Sezer, ardından açıklamalarda bulundu. Buğdayda verimin 500 kilograma ulaştığını belirten Vali Sezer, açıklanan alım fiyatıyla birlikte çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade etti.
Vali Sezer ardından Ticaret Borsası’nda buğday satış seansına katıldı. Hasat edilen buğdayların borsada elektronik ortamda satışını takip eden Sezer, çiftçilere bereketli sezon diledi.