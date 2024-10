Türkiye’de tek olan "Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi", cerrahi alet sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor. Okuldan mezun olan her öğrenci, cerrahi alet sektöründe iş bulabiliyor.

Samsun’da 2018 yılında cerrahi el aleti üreten firmaların talepleri doğrultusunda proje okulu olarak açılan Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tek olma özelliğini halen sürdürüyor. Okul, tıbbi alet üretiminde dünyada üçüncü, Türkiye’de ise ilk sırada yer olan Samsun’da faaliyet gösteren firmalara nitelikli eleman yetiştiriyor. 300 mevcudu olan, yılda 70 mezun veren okulda öğrenciler CNC makineleri, bilgisayarlar ve ekipmanlarla eğitim görerek bir klinikte veya ameliyat ortamında kullanılacak cerrahi aletlerin üretimini öğreniyor. Okuldan mezun öğrenciler, cerrahi el aleti sektöründe kolayca iş bulabiliyor.

"Mezun öğrencilerimizin tamamına istihdam garantisi"

Okul Müdürü Fatih Aydın, Medikal Sanayi İnovasyon Derneği(MEDİKÜM) ile yapılan protokol çerçevesinde, mezun öğrencilerin tamamına istihdam garantisinin verilebildiğini söyledi. Okuldan mezun olan öğrencilerin Solidworks ve Autocad tarzı çizim programlarını öğrendiklerinden, projelendirme çalışması yapan her türlü firmada çalışma imkanına sahip olduğunu ifade eden Aydın, “Türkiye’de tek olan okulumuza olan ilgi her yıl artıyor. Okulumuzda önümüzdeki yıldan itibaren pansiyonumuz devreye girecek. Türkiye’nin her yerinden öğrencilerin buraya gelmesi sağlanarak, okulumuzun sayısal olarak kapasitesinin artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Geleceğimiz için garanti iş"

Öğrenci Murat Köse, “Buradan mezun olduğumda işim garanti olduğu için bu okulu tercih ettim. Okulda tornalama, kalıp imalatı gibi dersleri görüyoruz. Tıbbi cihaz malzemelerini üretmeyi öğreniyoruz. Diğer öğrencilere buraya gelmelerini öneriyorum. İş garantimiz var” dedi.

Öğrenci Büşra Nur Kabalı, “İleride mesleğim olsun diye bu okulu tercih ettim. Okulumuzda hastanelerde kullanılan cihazların üretimini öğreniyoruz. Okul bitince sanayide birçok iş imkanım var. Bu okula geldiğim için çok şanslıyım” şeklinde konuştu.

Üniversiteye devam edenlere ek puan

Öğrenci Sümeyra Odabaş, “Bu okula LGS puanımla geldim. Bu okuldan sonra üniversiteye gidersek ek puan gelme oluyor. Makine mühendisliği, biyomedikal mühendisliği gibi bölümler seçilirse ek puanlar geliyor. O yüzden burayı seçtim” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Hümeyra Kartal ise “Bu okul nitelikli bir okuldur. Üniversite imkanı var. İş garantisi imkanı var. İstersem şu anda üniversite okuyabilirim, istersem bu iş üzerinden de yürüyebilirim. Bu işin eğitimini aldım” açıklamasında bulundu.