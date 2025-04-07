Bolu’da nisan ayı boyunca 17 farklı liseden 12’nci sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversite ortamını birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenen proje çerçevesinde öğrenciler, üniversitenin 12 fakültesinde ve 45 bölümünde derslere katılacak.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Gençlik Üniversitesi Projesi" başladı. Türkiye’de ilk kez yapılacak olan proje kapsamında, nisan ayı boyunca 17 farklı liseden 12’nci sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversite ortamını birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Öğrenciler, üniversite öğrencileriyle birlikte derslere katılarak akademik hayatı yakından gözlemleyecek, kampüs yaşamını tecrübe edecek. Proje ile öğrencilerin meslek seçimlerini daha bilinçli yapmaları hedefleniyor.

Açılış programında konuşan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, projenin gençlerin eğitim ve kariyer planlamalarına katkı sağlayacağını belirterek, "Öğrencilerimiz, üniversite öğrencileriyle aynı derslere katılarak akademik hayatı yakından gözlemleyecek, kampüs yaşamını bizzat deneyimleyecekler. Bu tür deneyimler, öğrencilerimizin motivasyonunu artırırken onları sadece sınavlara değil, hayata da hazırlayacaktır" dedi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise "Hedeflerinize ulaşmak için emek verirseniz, başarılı olmanız mümkündür. Burada sizlerin motivasyonunu artırmak ve hedeflerinize ulaşmanızda destek olmak için varız" ifadelerini kullandı.

Nisan ayı boyunca sürecek proje kapsamında öğrenciler, üniversitenin 12 fakültesinde ve 45 bölümünde derslere katılacak, laboratuvarları, kütüphaneleri ve kampüs yaşamını yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.