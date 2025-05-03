SAMSUN (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye’de son 24 saatte metrekareye 54,1 kilogram yağış düşerek en çok yağış alan il Samsun oldu.

MGM tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarıları, Samsun’da etkisini gösterdi. 2 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağışlar sahil ve merkez kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise dolu şeklinde etkili oldu. 2 Mayıs saat 06.00 ile 3 Mayıs saat 06.00 arasında Türkiye genelinde en fazla yağış alan bölge, Samsun’un Çarşamba ilçesi olarak kaydedildi.

Samsun’a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı’nın bulunduğu bölgede metrekareye 54,1 kilogram yağış düşerken, Samsun’u Amasya (53,1 kg), Muğla (37,2 kg), Çankırı (34,7 kg) ve Ankara (34 kg) izledi.

Öte yandan MGM verilerine göre Samsun’da yağışların bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Pazar gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının 8 derece birden artması ve güneşli günlerin etkili olması tahmin ediliyor.