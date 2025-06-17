Erzincan’da öğrenci güvenliği için 50 milyon TL’lik zemin projesi ile il merkezindeki 88 okulun bahçesine akrilik esaslı kauçuk zemin kaplaması yapılacak.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında il merkezindeki 88 okulun bahçesine akrilik esaslı kauçuk zemin kaplaması yapılacağı duyuruldu.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen kauçuk zemin projesi, Türkiye’de ilk kez Erzincan’da uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından finanse edilen ve yaklaşık 50 milyon TL’lik bir bütçeyle hayata geçirilecek proje ile öğrencilerin özellikle teneffüslerde ve oyun saatlerinde yaşadığı düşme ve yaralanma gibi risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

İhale sürecine gelinen projede çalışmalar yakın zamanda başlayacak.