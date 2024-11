Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Özellikle bu dönemde çok daha fazla kararlılığımızı artırmak zorundayız çünkü bağımlılık endüstrisini görüyorsunuz her mahalleye her eve girmiş durumda" dedi.

Doç. Dr. Mehmet Dinç, Adana Yeşilay Şubesi’nde dün başlattıkları "Bağımsızlık Seferberliği" projesinin detaylarını anlattı.

Dinç, en büyük felaketin bağımlılık olduğunu kaydederek, “Asıl olan şey önleme çalışmalarımız. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde bu sorunun pençesine düşmüş kardeşlerimiz için psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Bir kardeşimiz bağımlılığın pençesine düşmüş ise kendisinden ümidi kesmesin. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde ücretsiz olarak psikologlarımız uzmanlarımız bu kardeşlerimize sahip çıkacak” dedi.

“Bağımlılık endüstrisi büyük bir gayretle her sokağa giriyor”

Başta çocuk ve gençlerin bağımlı olmamasını istediklerini belirten Dinç, “Özellikle bu dönemde çok daha fazla kararlılığımızı artırmak zorundayız çünkü bağımlılık endüstrisini görüyorsunuz her mahalleye her eve girmiş durumda. Biz de bağımsızlık taraftarları olarak her sokağa her eve girmek zorundayız. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık dedik bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyi yapan insanlar bağımlılık endüstrisi. İnsanların hayatlarıyla oynayanlar büyük bir azimle, gayretle büyük bir çalışmayla her sokağa giriyorlar” diye konuştu.

“Adana’nın bütün esnafı Yeşilay elçisi olsun istiyoruz”

"Bağımsızlık Seferberliği" projesini dün İstanbul’da başlattıklarını açıklayan Dinç, “nasıl seferberlikte herkes vaziyet almak zorundaysa bugün geldiğimiz noktada bağımlılık meselesi sadece Yeşilay’a, devlete veya bir ekibe verilecek bir mesele değil. Toplumumuzun her kesiminin her bir insanının gücü yettiğince bu yükün altına girmesi lazım. Bu noktada mahallede etkin olan bütün figürlere yönelik bir rol tanımlamalarımız oldu. Mahallenin teyzesine amcasına gideceğiz, şubeler olarak ziyaret edeceğiz, onlara ne iş düşüyor anlatacağız. Mahallenin muhtarına, esnafına da iş düşüyor. Adana’nın bütün esnafı Yeşilay elçisi olsun istiyoruz” dedi.