Adana’nın Feke ilçesinde bin 700 rakımda bulunan kulelerde bulunan bekçiler ‘Yeşil Vatan’ için son teknoloji sistemler kullanarak nöbet tutuyor. Bekçiler, termal kameralar, duman ve alev algılayabilen son teknolojiye sahip dijital kamera sistemleri ile ormanları izliyor.

Adana’nın yüzde 78’i ormanlarla kaplı Feke ilçesinde, yangın gözetleme kulelerinde son teknoloji ile 7 gün 24 saat "Yeşil Vatan" nöbeti tutuluyor. Toros dağlarının zirvesinde bulunan Üskiyen Kulesi, bin 700 rakımlı zorlu arazilerde konuşlandırılan yangın gözetleme kulelerinden biri. Burada görevli Orman Bölge Müdürlüğü bekçileri ekiplerle koordine halde yangınlara karşı teyakkuzda bekliyor. Elinde dürbünlerle ormanı gözlemleyen kule görevlileri, en ufak dumanı anında fark ederek merkeze bildiriyor.

Gözetleme kulelerinde bulunan termal kameralar, duman ve alev algılayabilen son teknolojiye sahip dijital kamera sistemleri ile 7 gün 24 saat ormanlar izleniyor. Yaz döneminin gelmesiyle birlikte riskin yüksek olduğu bölgede 100 bin hektarlık alanda bulunan, sedir, göknar, kızılçam, karaçam ağaçları yeşil vatanın kahramanları tarafından sürekli gözetim altında tutuluyor.

İlçede 6 kule bekçisi ve 170 orman görevlisi gece gündüz ormanları gözlerken, dronlar da sık sık bölgeyi tarayarak hem önleyici denetimler yapıyor hem de yaşanabilecek yangınları erken aşamada tespit ediyor.

Aşırı sıcaklar ve artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş-çıkışlar yasaklanırken, vatandaşlar da orman ekipleri tarafından sık sık yapılan anonslarla anız yakmamaları ve ateşli piknik yapmamaları konusunda uyarılıyor.