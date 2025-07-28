Türkiye’de Capcut’ın Türkçe yapay zeka sesi olan seslendirme sanatçısı ve eğitmeni Mehmet Şelli, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında 200 bin liralık soruya kadar ulaştı.

CapCut’ın Türkçe yapay zeka sesi ile her gün binlerce içerik üretiliyor. Sosyal medyada bu içeriklerde rastlanan sese herkesin kulağı aşina. Her gün milyonlarca insanın karşısına çıkan o sesin sahibi, ünlü seslendirme sanatçısı ve eğitmeni Mehmet Şelli, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında izleyici karşısına çıktı.

60’tan fazla ülkeye ulaşan bir ses

60’tan fazla ülkeye Türkçe seslendirme yapan ve birçok ünlü markanın sesi olan Şelli, Türkiye’nin en çok bilinen yapay zeka sesi olarak tanınıyor. Her gün sesiyle binlerce içerik üretilen, neredeyse herkesin aşina olduğu bu ses, bu kez stüdyoda değil, yarışma koltuğundaydı.

Ziraat Mühendisliğinden seslendirme sanatçılığına

Mehmet Şelli’nin hikayesinin ardında, cesaret ve tutkunun birleşiminden doğan sıra dışı bir kariyer değişimi var. Aslında bir ziraat mühendisi olan Şelli, üniversite yıllarının ardından mesleğini bir süre sürdürdü. Ancak içindeki sanat tutkusu, onu bambaşka bir yola sürükledi. Tarım Bakanlığı’ndan istifa ettikten sonra tam zamanlı seslendirme yapmaya başlayan Şelli, dünyaca ünlü markaların sesi olmayı başardı. Bugün, kendi kurduğu akademide seslendirme ve etkili konuşma alanlarında yüzlerce kişiye eğitim veriyor.

Eğitim sistemiyle seslendirme alanında çeşitli yaklaşımlar sunan Mehmet Şelli, sadece teknik bilgi aktarmakla kalmıyor, öğrencilerine işin mutfağından iş süreçlerine kadar tüm aşamaları kapsayan 360 derece bir yol haritası sunuyor. Eğitim modeli, seslendirme sektörüne sıfırdan girenleri profesyonelliğe taşıyan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

İkinci barajı geçti, 200 bin TL’lik soruda elendi

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programa katılan Şelli, ikinci barajı hızla geçti. Ancak 200 bin TL değerindeki dokuzuncu soruda, Osmanlı dönemine dair yöneltilen "Miskinler Tekkesi" sorusuna "Kumar bağımlılığı" cevabını vererek yarışmaya veda etti.