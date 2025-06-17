Türkiye ile Bulgaristan arasında yaz aylarında artan yolcu ve araç trafiğine yönelik iş birliğini güçlendirmek amacıyla iki ülke yetkilileri sınır kapılarında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda dün yapılan toplantıya Bulgaristan’dan Bölge Valisi Dr. Stefka Zdravkova, Turizm Bakan Yardımcısı Pavlin Petrov, Sınır Polisi Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov, Gümrük Ajansı Müdürü Georgi Dimov, Gıda Güvenliği Ajansı İcra Direktörü Dr. Svetlozar Patarinski, Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ve diğer kurum yetkilileri katıldı. Türk tarafından ise Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kanak ile ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıda, yaz tatili döneminde sınır kapılarında yaşanması beklenen yoğunluğa karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Taraflar, muhtemel sıkışıklıklara karşı 24 saat esasına göre karşılıklı iletişimin sürdüğünü ve ihtiyaç halinde hızlı müdahalenin sağlanacağını belirtti.

Geçen yıl Türkiye-Bulgaristan sınır kapılarından 4 milyondan fazla yolcunun geçtiği bilgisi paylaşılırken, bu yıl da yoğunluğun sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Başkomiser Zlatanov, göç ve kaçakçılıktan ziyade sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasına odaklanılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Gümrük Ajansı Müdürü Dimov ise Bulgar tarafının binek araç yoğunluğuna karşı hazırlıklı olduğunu, araç trafiğinin giriş anından itibaren takip edildiğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer de Bulgar kurumlarının sorumlu yaklaşımı için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki diyaloğun karşılıklı anlayışla devam edeceğini ifade etti.