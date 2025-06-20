Ticaret Bakanlığı, sağlık turizmi sektörünü güçlendirmek için yeni teşvikler ve destek programlarıyla Türkiye’yi küresel bir sağlık destinasyonu haline getirmeyi hedefliyor. 2012-2024 yıllarında sağlık turisti sayısı 6 kat artarak 1,5 milyona, sağlık turizmi ihracatı ise 4 kat artarak 3 milyar dolara ulaştı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, sağlık turizmi sektörünü güçlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

“Heal in Türkiye” (healinturkiye.gov.tr) web portalı, Türkiye’nin sağlık turizmi markasını tanıtarak sektörü küresel ölçekte görünür kılıyor. Portalda halihazırda 201 sağlık kuruluşu yer alıyor ve yeni başvurular hızla artıyor.

YENİ TEŞVİK: İLAVE 10 PUAN DESTEK

1 Haziran 2025’ten itibaren “Heal in Türkiye” portalına üye sağlık kuruluşları ve aracı kurumlar, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ek 10 puan destek alacak. Bu kapsamda, hedef ülkeler dışındaki faaliyetlerde destek oranı yüzde 60’tan yüzde 70’e, hedef ülkelerde ise yüzde 70’ten yüzde 80’e yükselecek.

12 YILDA BİN 701 FİRMA DESTEKLENDİ

Ticaret Bakanlığı’nın 2012-2024 yılları arasında sağladığı desteklerle 1701 firma sağlık turizmi ihracat teşviklerinden yararlandı. Markalaşma ve TURQUALITY® Programı kapsamında 15 sağlık turizmi markası desteklenirken, 2024’te 213 fuar ve 15 sektörel alım ile ticaret heyeti programı Bakanlık tarafından desteklendi. Ayrıca, 5 Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi devam ediyor.

Türkiye, Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 41 sağlık kuruluşuyla dünyada 6. sırada yer alıyor. Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşlarıyla iş birliğini sürdürerek Türkiye’nin küresel sağlık turizmi pazarındaki payını ve katma değerini artırmayı hedefliyor.