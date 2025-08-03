Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesi ve stratejik konumu sayesinde küresel pazarda kritik bir aktör haline geldiğini belirten MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, “Türkiye artık yalnızca bölgesel bir üretim üssü değil; küresel değer zincirinde stratejik bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dediİSTANBUL (İGFA) - Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) iş birliği ile 1–3 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Eurasian Lubricants Show 2025’te yerli-yabancı 100’ün üzerinde marka bir araya gelecek.

Madeni yağlar, endüstriyel yağlar, kimyasallar, katkı maddeleri ve teknolojiler alanında faaliyet gösteren bölgesel ve uluslararası oyuncuları bir araya getirecek Eurasian Lubricants Show 2025’te Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan sektör profesyonelleri ağırlanacak. CNG Expo organizasyonuyla hayata geçirilecek etkinliğe 4 binin üzerinde sektör profesyoneli katılacak.

TÜRKİYE STRATEJİK OYUNCU KONUMUNDA

Türkiye’nin, sahip olduğu güçlü üretim kapasitesi ve stratejik coğrafi konumu sayesinde, hızla büyüyen küresel madeni yağ ve endüstriyel yağ pazarında kritik bir aktör konumunda olduğunu ifade eden MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, “2023 yılında yaklaşık 754 bin ton bitmiş madeni yağ üretimi gerçekleştiren Türkiye’de, aynı yıl 269 bin tonluk iç pazar tüketimi gerçekleşti. Bu tüketimin yaklaşık yüzde 40’ı taşıt yağları, yüzde 55’i endüstriyel yağlar, yüzde 5’i ise özel amaçlı yağlardan oluştu. 2024’te ise Türkiye yaklaşık 825 bin tonluk bitmiş yağ üretimi gerçekleştirdi. 2023 yılında küresel madeni yağ pazarının büyüklüğü 172,1 milyar doları olurken, 2024 yılında 175,5 milyar dolara çıktı. 2032 yılında ise pazar büyüklüğünün 205,6 milyar dolar olması bekleniyor. Türkiye’nin 2024 yılı pazar hacmi ise 4,5 milyar dolar seviyesine çıktı. 2025 sonu itibariyle de hacmin 5 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.” dedi.

Türkiye’nin, artık yalnızca bölgesel bir üretim üssü olmanın ötesine geçerek, küresel değer zincirinde stratejik bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Tayfun Koçak, “Düzenlediğimiz fuarın da bu potansiyeli daha ileriye taşıyacak bir platform olarak öne çıkmasını bekliyoruz. Fuarımız; yeni iş birlikleri, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir çözümlerle sektörün geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullandı.