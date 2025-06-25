Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afrika İş Forumu ve Fuarı (AFEX’25)’te yaptığı konuşmada, Afrika’nın küresel ekonomideki stratejik önemine dikkat çekerek, son 20 yılda Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacminin yedi kat artarak 37 milyar dolara ulaştığını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) öncülüğünde düzenlenen Afrika İş Forumu ve Fuarı (AFEX’25), Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleşti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, etkinliğe katılarak firmaların standlarını ziyaret etti ve ürün-hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Gürcan, konuşmasında Afrika’nın küresel ekonomideki yükselen rolüne vurgu yaptı. Afrika Kıtası Serbest Ticaret Alanı’nın sunduğu yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının önemine dikkat çeken Gürcan, Ortak Ekonomik ve Ticaret Komiteleri (JETCO) gibi mekanizmalarla iş birliğinin daha somut bir zemine taşınacağını ifade etti.

TİCARET HACMİNDE YEDİ KAT ARTIŞ

Ticaret Bakanlığı’nın “Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” kapsamında, son 20 yılda Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacmi yedi kat artarak 37 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları, Afrika’da 97 milyar dolar değerinde 2.038 projeye imza atarken, doğrudan yatırımlar 10 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, Afrika ile ekonomik ilişkileri karşılıklı kazanım temelinde geliştirmeye ve ihracatçıları yeni pazarlara taşıyacak sürdürülebilir ticaret köprüleri kurmaya devam ediyor. Gürcan, fuarın bu hedeflere katkı sağlayacağını belirterek, Türk firmalarının Afrika’daki potansiyeli değerlendirme kararlılığını vurguladı.