Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Erciyes 38 FK-Kahramanmaraş İstiklalspor maçını Hatay bölgesi hakemlerinden Berat Buğra Çelik yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak 8 müsabakada düdük çalacak ve bu hakemlere yardımcılık yapacak isimleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Erciyes 38 FK-Kahramanmaraş İstiklalspor maçını Berat Buğra Çelik yönetecek. Bu maçta yardımcı hakem olarak Fatih Deveci ile Mert Şahin görev yapacak. Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta oynanacak 29. hafta maçları ve bu maçlarda düdük çalacak isimler şöyle:

Orduspor 1967-Denizlispor: Mustafa Ünver

Niğde Belediyespor-Turgutluspor: Talha Öztürk

Polatlı 1926spor-Kırıkkalespor: Abdulbaki Ayyıldız

Bursa Nilüferspor-Zonguldakspor: Berk Çekal

Çoruhluspor-Sebat Gençlikspor: Ömer Faruk Turtay

Edirnespor-Mardin 1969spor: Süleyman Bahadır

Erciyes 38 FK-K.Maraş İstiklalspor: Berat Buğra Çelik

B.Tepecikspor-Ağrı 1970spor: Erdem Mertoğlu