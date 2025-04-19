Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligin 32. haftasında yarın evinde oynayacağı Kayserispor ile ligde 48. kez rakip olacak. Sarı-lacivertlilerin rekabette 30’a 8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da sahasında Kayserispor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler bu müsabaka öncesi ligde 29 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 71 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise yaptığı 29 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla 13. sırada yer alıyor.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, yarınki mücadeleden de 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

Ligde 48. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig’de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu süreçte Fenerbahçe 107, Kayserispor da 50 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 6-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe son 10 maçın 9’unu kazandı

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig’de oynanan son 10 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9’unda hanesine 3’er puan yazdırırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin, Fenerbahçe’yi en son 3 Kasım 2019 tarihinde evinde 1-0’lık skorla mağlup etti.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 20 Şubat 2005 tarihindeki müsabakada 7-0’lık skorla aldı.

Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018’de 5-0, 29 Aralık 2013’te de 5-1’lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1’lik galibiyet elde etti. 23 Kasım 2024’te oynanan ve Fenerbahçe’nin kazandığı 6-2’lik müsabaka DA en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Son maçlar gollü geçiyor

Fenerbahçe - Kayserispor arasındaki son maçlar gollü geçti. 3’ü Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 4 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların tamamını kazanırken, 5.75 gol ortalaması yakalandı. Sarı-lacivertlilerin 17 golüne, sarı-kırmızılılar 6 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertlilerden 15 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe, Süper Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7’si üst üste olmak üzere 12 galibiyet elde eden Jose Mourinho’nun öğrencileri, 3 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak deplasmanda Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.

İç saha karnesi

Jose Mourinho’nun öğrencileri, Süper Lig’de bu sezon evinde 14 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray’a mağlup oldu, Samsunspor ile de golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 6’sında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Kayserispor, Jakirovic ile 20 puan topladı

Sezon içerisinde inişli-çıkışlı performansıyla küme düşme hattına kadar gerileyen Kayserispor, 22. hafta öncesi Sergej Jakirovic’in göreve gelmesiyle yükselişe geçti. Kayseri ekibi, Jakirovic yönetiminde 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken 2 maçta da yenilgi yaşadı. Jakirovic yönetiminde 20 puan toplayan sarı-kırmızılılar ateş hattından çıktı. Öte yandan son 3 lig maçını kazanan Kayserispor bu süreçte kalesini de gole kapattı.

Fenerbahçe’de 6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Oğuzhan Çakır düdük çalacak

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.