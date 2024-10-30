Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Rıfat Ünal, 67 yıl önce mezun olduğu okulda okuduğu şiiri 29 Ekim programında yeniden seslendirdi.

Türkeli ilçesinde, 79 yaşındaki Rıfat Ünal, mezun olduğu Ayaz İlk ve Ortaokulunda 67 yıl önce okuduğu şiirini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yeniden seslendirdi. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı kapsamında okul bahçesinde düzenlenen bir programda gerçekleştirildi.

Şiirini duygusal bir şekilde okuyan vatandaş, dinleyicilerden büyük alkış aldı. Programda ayrıca, Cumhuriyet’in önemi ve kazanımları üzerine konuşmalar yapıldı. Mezun olduğu okulda böyle bir anı yeniden yaşamanın kendisine büyük bir gurur verdiğini belirten vatandaş, geçmişe dönük anılarını paylaşarak, genç nesillere Cumhuriyet değerlerini aktarmanın önemine vurgu yaptı. Etkinlik, katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, Cumhuriyet coşkusunu pekiştirdi.