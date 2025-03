Samsun’un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Bugün, henüz resmi olmayan gerekçelerle İmamoğlu başkanımız gözaltında. Her zaman doğrunun ve muzlumun yanında olacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınmasının ardından partililer ve çok sayıda vatandaş CHP Atakum İlçe Başkanlığında bir araya geldi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek ve çok sayıda vatandaş yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

"Her zaman doğrunun ve mazlumun yanında olacağız"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel yaptığı konuşmada, "Çok üzgünüz. Parti kültürüne bakıldığı zaman, geçmişten günümüze biz her zaman demokrasinin ve doğrunun yanında olduk. Particilik hiçbir zaman yapmadık. Dün sana, yarın ona, bugün bizeydi. Bu anlayışla her zaman doğrunun yanında olduk, doğrunun yanında olacağız. Ekrem Başkanımızın diploması ile alakalı olarak herkes biliyor ki diploması gerçek. Arkadaşları gerçek. Hocaları, sınıf arkadaşları anlatıyor. Yüksek lisansını tamamlamış bir başkanımız var. Bugün, henüz resmi olmayan gerekçelerle başkanımız gözaltında. Çok üzgünüz, ama umutsuz değiliz. Umutsuz olmayacağız. Adaletin en hızlı şekilde tecelli etmesini, doğrunun gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Birlik beraberliğimiz, hiç bozulmasın. Biz aynı yerde ve aynı düşüncedeyiz. Kim olursa olsun adaletin doğru uygulanmadığı mazlumun, her zaman yanında olacağız. Her zaman doğrunun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek de yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemizde yapılan son seçimlerde, halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz, Türkiye’nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç ön seçim kararlılığıyla şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadırlar. Hedef alınan yalnızca CHP değil, milletin kendisidir" diye konuştu.