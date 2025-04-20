Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mersin’de gösteri uçuşu yaptı. Gösteri dolayısıyla Mersin sahiline akın eden binlerce kişi, Türk Yıldızları’nın gökyüzünde oluşturduğu görsel şöleni büyük bir heyecan ve coşkuyla izledi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti. Canadair NF-5 savaş uçaklarıyla Mersin İdman Yurdu Meydanı üzerinde gökyüzünde çizdiği renkli duman izleri ve uçakların ince hesaplanmış hareketleri, Mersinlilere görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar gösteriyi büyük bir heyecanla izlerken, gençler ve çocuklar başta olmak üzere pek çok kişi, cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi Mersin Valisi Atilla Toros ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekilleriyle kent protokolü de izlerken, ‘2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ çerçevesinde kurulan stantlar da büyük ilgi gördü.