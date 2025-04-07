Hırvatistan’da düzenlenen ’Biser Mora’, Akdeniz incisi yemek yarışmasına katılan öğrenciler madalya ile döndü.

Hırvatistan’ın Brac adasında bu yıl 20.si düzenlenen ’Biser Mora’ (Akdeniz İncisi) Yemek Yarışmasına katılan Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek ve içecek hizmetleri 11. sınıf öğrencileri Rumeysa Erdirek ve Mert Sarıdayı’ın yaptıkları yemekler ödüle layık görüldü. 37 ülkeden 450 yarışmacının katıldığı ve ’Michelin yıldızlı’ şeflerinden oluşan zorlu jürinin karşısında yaptıkları yemekleri sergileyen öğrenciler Liseli Aşçılar Balık Tabağı kategorisinde gümüş madalya, Turizm Gastronomi Liseleri Ekip Yarışması’nda bronz madalya ve Liseli Aşçılar Tatlı Tabağı kategorisinde bronz madalya alarak gastronomide, hem ülke adını hem de Nevşehir adını ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil etti.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, "Uluslar arası düzenlenen ve 37 ülkeden 450 yarışmacının katıldığı Akdeniz İncisi yemek yarışmasında ilimizi ve ülkemizi temsil ederek madalya kazanan Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.