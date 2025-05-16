Türk Telekom, enerji ve soğutma sistemlerindeki altyapı ekipmanlarının tek bir dijital platform üzerinden yönetilmesini olanak tanıyan yerli ve milli ‘Akıllı Enerji Yönetimi Platformu TTessa’ projesini hayata geçirdi. Enerji kaynaklarının verimli kullanarak önemli ölçüde tasarruf sağlayan TTessa Türk Telekom’un çevresel hedeflerine de katkı sunuyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik edenlerden Türk Telekom, yerli ve milli ürün geliştirme vizyonu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yenilikçi teknolojiler ve inovatif projelerle çevresel etkilerini minimize etmek amacıyla çalışan şirket, sabit ve mobil şebekesi ile veri merkezlerinde enerji ve soğutma sistemlerinin dijitalleşmesine yönelik yerli ve milli ‘Akıllı Enerji Yönetimi Platformu TTessa’ projesini hayata geçirdi. Şirket bu projesi ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10’uncu Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, 11 kategoride değerlendirilen 613 proje arasından ‘Dijital Dönüşüm’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Dünyanın alanında en kapsamlı yapay zekâ destekli projelerinden biri olma özelliğini taşıyan ‘Enerji ve Soğutma Altyapısında Dijitalleşme ve Akıllı Dönüşüm Projesi- TTessa’, enerji tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu azaltıyor ve şirketin çevresel hedeflerine önemli ölçüde katkı sunuyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Şirket olarak, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük ederken, sadece teknolojide değil; çevresel sürdürülebilirlikte de sorumluluk almayı görev edindik. Bu anlayışla faaliyetlerimizi çevreci teknolojilerle yürütüyor ve sürdürülebilir yerli çözümler konusunda öncü bir rol üstleniyoruz. Yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz TTessa platformu ile sabit ve mobil şebekelerimizden veri merkezlerimize kadar tüm enerji altyapımızı verimli, akıllı ve çevreye duyarlı biçimde yönetiyoruz. Hem karbon emisyonlarını azaltan hem de enerji tasarrufuyla ülkemizin enerji kaynaklarını koruyan bu altyapı sayesinde dijitalleşmenin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlıyor, çevreyle uyumlu yerli çözümlerle Türkiye’nin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, proje ile hizmet kalitesinin artırılması, elektrik ve akaryakıt tasarrufu, iş gücünün verimli kullanılması, enerji alt yapı sistemlerinde optimizasyon alanlarının ortaya çıkarılması, yatırım planlamalarının verimli yapılabilmesi dahil birçok alanda faydalar sağlanırken, tüm süreçler dijital metriklerle ölçülebilir ve raporlanabilir hale geldi. Bu dijitalleşme ile birlikte altyapıda yer alan enerji ve soğutma sistemleri ekipmanlarının satın alma sürecinden hurdaya ayrılana kadarki yaşam döngüsü, ekipmanların alarm yönetimi, bakım planlamaları, operasyon ekiplerinin tüm işletme faaliyetleri, yedek parça yönetimi, elektrik tüketim ve elektrik fatura takibi dahil tüm süreçlerin akıllandırıldığı yapay zekâ destekli birçok uygulama geliştirildi.