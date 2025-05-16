Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde yürüyüş yapan bir kadın, dengesini kaybederek kaldırımdan düştü.

Olay, Hatip Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.D. isimli kadın, cadde üzerinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü ve yaralandı. Durumu fark eden çevredeki esnaflar, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi amacıyla ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti.

S.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.