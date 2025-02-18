Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu yaptığı açıklamada, diyot, fotodiyot ve güneş pili gibi elektronik cihazların seri direncini hesaplamak için Ocaya-Yakuphanoğlu adlı yeni bir seri direnç metot geliştirdiklerini belirtti.

Fırat Teknokent’te kurduğu Fytronix Yüksek Teknoloji şirketinde teknolojik ürün geliştiren FÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu’nun çalışmaları ilgi odağı olurken, ürettiği cihazlar birçok ülkeye ihraç edildi. Son olarak Prof. Dr. Yakuphanoğlu, diyotların akım-voltaj ve kapasite voltaj ölçümlerinden diyot, fotodiyot ve güneş pili gibi elektronik cihazların seri direnç, engel yüksekliği, fototepki ve arayüz durum yoğunluğu gibi diğer bağımlı parametreleri doğru bir şekilde hesaplamada kullanılabileceğini kaydetti. Ayrıca, kapasite-voltaj ölçümlerinde mevcut metotların yetersiz sonuçlar verdiğine dikkat çekerek yeni geliştirdikleri yöntemin daha tutarlı sonuçlar verdiğini belirtti. Yakuphanoğlu’nun geliştirdiği bu metot sayesinde elektronik, nano ve fotonik teknoloji ile üretilen cihazların performansına dair daha kesin bilgiler elde edilebilecek aynı zamanda, günlük hayatta kullanılan teknolojik cihazların üretim süreçlerinde de önemli bir rol oynayacak.

Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu yaptığı açıklamada ise, "Yeni geliştirmiş olduğumuz metot, özellikle diyotların kapasite voltaj ölçümlerinde elde edilen sonuçlar, mevcut metotlarla elde edilen veriler birbiriyle uyumsuz bir şekilde elde edilmekte ve aralarında bir uyum bulunmamaktaydı. Bizim geliştirdiğimiz sistem ise, elde edilen gerçek teorik değerlere daha yakın ve daha tutarlı bir metot olarak şu anda literatüre girdi. Bizim bu metodumuz daha sonradan, uluslararası endeksli bir dergide yayımladıktan sonra bunun başka bilim insanları tarafından kullanmasını bekleyip, elde edilen sonuçlar ne kadar tutarlı olduğu bekledik ve sonuçta bununla ilgili bazı bilimsel çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda, bizim geliştirdiğimiz bu metodun geçerliliği hakkında daha net ve kesin sonuçlar vermeye başladı. Bizim metodu dünyadaki farklı bilim insanları kullanarak elektronik teknoloji ve nano teknolojisi üretilen cihazların üretiminde verimli bir şekilde kullanılarak bunların, güncel hayattaki performansları hakkında net bilgi vermektedir" dedi.