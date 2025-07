Türkiye’nin havlunun icadında ve üretimindeki tarihi rolünü dünyaya anlatmayı amaçlayan Turkish Towels, Türk Hava Yolları iş birliğiyle yeni bir global tanıtım kampanyasına imza attı.

Turkish Towels, havluyu dünyaya tanıtma vizyonunu hayata geçirmek için Türk Hava Yolları iş birliğiyle etkileyici bir iletişim kampanyası hayata geçirdi. "The Origin of Towel" başlıklı kampanya, THY’nin uluslararası uçuşlarındaki kabin içi ekranlarında yayınlanarak her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor. "Woven across generations, felt in every thread (Nesiller boyunca dokunmuş her iplikte hissedilen)" sloganıyla yürütülen kampanya, havlunun yalnızca bir günlük kullanım eşyası değil kökeni Türk topraklarına uzanan kültürel miras ve evrensel bir yaşam tarzı unsuru olduğunu hatırlatıyor. Anadolu’nun geleneksel tezgâhlarından başlayarak dünyanın dört bir yanındaki otellere, evlere ve mağazalara uzanan bu yolculuk, şimdi Türk Hava Yolları’nın global gücüyle daha da görünür hâle geliyor.

THY ekranlarında yayınlanan kampanya görselleri, pamuk tarlasından gelen imajla geçmişin emeğini, yumuşak dokusunu ve zamansız estetiğini yansıtıyor. Kampanya, hem sektörel bilinç oluşturmayı hem de Türkiye’nin tekstil mirasını dünyaya daha güçlü bir biçimde aktarmayı amaçlıyor.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde kurulan Turkish Towels, satış odaklı bir stratejiden ziyade havlunun kökenine, anlamına ve taşıdığı ustalığa ışık tutan bir marka konumunda. Turkish Towels, Türkiye’nin kültürel dokuma miraslarından olan havluyu geleceğin kalite ve estetik beklentileriyle buluşturarak dünyaya yeniden tanıtmak gibi güçlü bir iddiaya sahip.