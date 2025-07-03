Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis’te gerçekleştirdiği program kapsamında tekstil kentte işçilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, işçilerle sohbet etti, selfie çektirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kilis’e gelen Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tekstil Kent’te üretim alanlarını gezdi. İşçilerle birlikte çalışma alanına giren Kacır, üretim süreci hakkında bilgi aldı. İşçilerle samimi sohbetler gerçekleştiren Kacır, ardından çalışanlarla selfie çektirdi.