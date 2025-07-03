Muğla’nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangını ekiplerin karadan ve havadan yapılan etkin müdahale sonucu kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sık ormanlık alandaki yangına havadan 4 helikopterle, karadan da arazözlerle müdahale edildi. Yangının ekiplerin karadan ve havadan etkin müdahaleleri sonucu kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.