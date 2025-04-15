Türk Hava Yolları’nın hava kargo markası Turkish Cargo, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ile ihracatçının ulaşım maliyetlerini düşüren iş birliği anlaşmasını altıncı kez yeniledi.

Yenilenen iş birliği anlaşması kapsamında Turkish Cargo, Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ürünleri, 25 ülkede 37 farklı destinasyona ulaştıracak. Taşımalar, genel kargoda ortalama yüzde 41, bozulabilir kargoda ise ortalama yüzde 37 oranında indirimli ücretlerle gerçekleştirilecek. Genel kargo, bozulabilir kargo, farmasötik kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan kampanya, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

İş birliğine ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Bayrak taşıyıcı havayolu olarak, Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünü artırmaya öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, TİM ile imzaladığımız ihracatçımızın ulaşım maliyetlerini düşüren İhracat Kampanyası Protokolü’nü altıncı kez yeniledik. Bu yıl daha fazla üreticiye ulaşmak için hem indirim oranlarını artırdık hem de ürün yelpazesini genişlettik. İhracatçılarımız, kampanya kapsamındaki 37 farklı destinasyona, ürün türüne göre değişmekle birlikte, genel kargoda yüzde 41, bozulabilir kargoda ise yüzde 37’ye varan oranlarda indirimle ürünlerini güvenle ulaştırabilecek. Gelenekselleşen bu iş birliğimizin, ülkemiz ihracatını artırarak dış ticaretteki gücünü pekiştirmesini temenni ediyoruz." dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise "İhracatımızı artırmak için mevcut olanlara ilave olarak yeni pazarlar bulmak zorundayız. Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Hız ve maliyet parametreleri burada son derece önemli. Bu noktada en önemli destekçimiz olan ülkemizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları ile altıncı kez protokol imzaladık. 10 Mart-31 Ağustos 2025 döneminde geçerli olacak protokol ile inşallah hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız. Protokol kapsamında ihracatçılarımız, 25 ülkedeki 37 şehre ürünlerini indirimli olarak ulaştırabilecekler. İndirim oranı genel kargoda ortalama yüzde 41, bozulabilir kargoda ise ortalama yüzde 37 olacak. İhracatçılarımıza maliyet avantajı sağlayan Türk Hava Yolları ailesine altıncı protokol için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın üretim ve ticaret merkezlerine en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışıyla lojistik çözümlerini geliştirirken, Türk ihracatçısına desteğini de aralıksız sürdürüyor. Bayrak taşıyıcı, artan lojistik taleplere özel ve pratik çözümler sunarak bölgesel ve küresel ticareti güçlendiriyor.