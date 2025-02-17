Türkiye’nin Suudi Arabistan’a gıda ihracatı 2024 yılında yüzde 23’lük büyümeyle 374 milyon dolardan 461 milyon dolara yükseldİZMİR (İGFA) - Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerdeki olumlu seyir dış ticaret rakamlarımıza olumlu yansıdı. İki ülke arasındaki yakınlaşma Türk gıda sektörünün Suudi Arabistan’a ihracatının da artmasını sağladı. Türkiye’nin Suudi Arabistan’a gıda ihracatı 2024 yılında yüzde 23’lük büyümeyle 374 milyon dolardan 461 milyon dolara yükseldi.

Yıllık 28 milyar dolar gıda ürünleri ithalatı yapan Suudi Arabistan’a, Türk gıda ürünleri ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri 20-23 Nisan 2025 tarihlerinde, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrine “Gıda Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlemek için kolları sıvadı.

Suudi Arabistan’a ihracatın artması için uygun bir ortam olduğunu dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’den Suudi Arabistan’a yapılan gıda ürünleri ihracatında, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün 288,5 milyon dolarla temsil edildiğini vurguladı.

Türkiye’den Suudi Arabistan’a yapılan her 100 dolarlık gıda ürünleri ihracatının 63 dolarlık diliminin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü tarafından yapıldığını aktaran Öztürk, “Yaş meyve sebzeden su ürünlerine, fındıktan meyve sebze mamullerine, zeytin ve zeytinyağından kuru meyvelere kadar tüm gıda ürünlerimiz için Suudi Arabistan 35 milyonluk nüfusu ve yüksek alım gücüyle hedef pazar konumunda. Suudi Arabistan her yıl 20 milyon civarında da turistin ziyaret ettiği bir ülke. Suudi Arabistan’a önümüzdeki 5 yıllık süreçte gıda ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN’A DIŞ TİCARET FAZLASI VERİR HALE GELDİK

Suudi Arabistan’ın dünyanın en büyük 19. Ekonomisi olduğunu hatırlatan Öztürk şöyle devam etti; “Alımgücü paritesine göre dünyanın 14. Büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan Türk ihracatçısı için her alanda önemli bir ihraç pazarı. Türkiye’nin Suudi Arabistan’a toplam ihracatı 2024 yılında yüzde 52’lik artışla 2,6 milyar dolardan 4 milyar dolara çıktı. Türkiye, Suudi Arabistan’a 2023 yılında 418 milyon dolar dış ticaret açığı verirken, 2024 yılında 930 milyon dolar dış ticaret fazlası verir konuma geldi. Amacımız mevcut tablonun Türkiye lehine daha da güzelleştirmek olacak.”

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a gıda ürünleri ihracatında 288,5 milyon dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü lider konumdayken, yaş meyve sebze sektörü 57,3 milyon dolar, meyve sebze mamulleri sektörü 36 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 26,8 milyon dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 24,2 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri sektörü 18,5 milyon dolar, fındık sektörü 10,3 milyon dolar ve odundışı orman ürünleri sektörü 461 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.