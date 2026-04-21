Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin, 'Büyük acı yaşadık, öğrencilerimiz büyük bir travmayla muhatap oldu ama bayramlar, aynı zamanda yaralarımızı saracağımız duygusal ortamlardır' dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik bazı mecralar tarafından dile getirilen, 'törenler iptal edilsin' yönündeki çağrılara tepki göstererek, bu tür yaklaşımların kabul edilemez olduğunu belirtti. 23 Nisan'ın, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğuna dikkat çeken Geylan, bu anlamlı günün çocuklara verilen değerin en güçlü göstergesi olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan çocukların, böyle bir günde bayram coşkusundan mahrum bırakılmasının doğru olmayacağını sözlerine ekledi.

'Bayramlar, aynı zamanda yaralarımızı saracağımız duygusal ortamlardır'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının toplumda derin izler bıraktığını kaydeden Geylan, 'Büyük acı yaşadık, öğrencilerimiz büyük bir travmayla muhatap oldu ama bayramlar, aynı zamanda yaralarımızı saracağımız duygusal ortamlardır. Bayramı, çocuklarımızın psikolojisini yöneteceğimiz bir süreç olarak değerlendireceğiz. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşasına giden yolun harcıdır. 23 Nisan Bayramı etkinlikleri, sadece kutlama değil, çocuklarımıza tarihi, milli ve örfi değerlerimizi kazandıracağımız, benimseteceğimiz imkanlardır. Bu gayretten asla geri durmayacağız. 23 Nisan Perşembe günü milyonlarca öğrencimiz, hem kaybettiğimiz körpecik canlarımızı dualarla anacak hem de bayramı vakur bir coşkuyla kutlayacaktır' ifadelerine yer verdi.