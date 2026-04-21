Samsun, Türk dünyasının dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla başlayan festivalle adeta kültür ve kardeşlik şölenine sahne oldu. Renkli yürüyüş ve gösterilerle start alan Türk Dünyası Çocuk Festivali, kentte büyük coşku oluşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen 'Türk Dünyası Çocuk Festivali', yürüyüşle başladı. 9 farklı ülkeden gelen 113 katılımcı çocuk ile yüzlerce vatandaş, bando eşliğinde İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nden başlayarak İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı'nı takiben Onur Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıt önünde yapılan törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, festivalin taşıdığı anlamın altını çizerek, 'Şehrimiz adına tarihi ve kültürel bir buluşmaya daha şahitlik ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan haftasında bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Türk Dünyası Çocuk Festivali'ni gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sokaklarımız bugün Türk coğrafyasının dört bir yanından gelen kardeşlerimizin neşesiyle şenleniyor' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ise Türk dünyasının ortak geleceğine vurgu yaparak, 'Türk dünyası bir sevdadır. Bu çocuklarımız Samsun'da bir hafta geçirecek, dostluklar kuracak ve hem şehrimizin kültürünü hem de Cumhuriyetimizin kuruluş ruhunu yakından tanıyacak' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program İstiklal Meydanı'nda devam etti. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, KKTC, Kırım, Kosova, Özbekistan, Balkarya ve Gagavuzya'dan gelen çocuklar yöresel oyunlarını sahneleyerek izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Festival, farklı ülkelerden gelen 113 çocuğun katılımıyla Samsun'da kültürler arası kardeşlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı etkinliklerle sona erdi.