Erzurum’un İspir ilçesinde "Türk Dünyası 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı"na düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ve diğer davetliler , Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Erzurum 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında İspir ilçesinde düzenlenen "Türk Dünyası 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı"na katıldı.

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tataristan, Kırgızistan, Özbekistan ve İran’dan temsilcilerin katılım sağladığı çalıştay, İspir ilçesinde yapıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, şunları ifade etti: "Turizm, bir coğrafyanın sadece doğal güzelliklerini değil, aynı zamanda tarihini, kültürünü ve sanatsal birikimini de dünyaya tanıtır. Bu tanıtımın en güçlü ifadelerinden biri ise hiç şüphesiz kültür ve sanattır. Özellikle plastik sanatlar; bir şehrin ruhunu, geleneklerini ve estetik anlayışını evrensel bir dille ifade etmenin en etkili yollarından biridir.Bu sanat dallarının, Türk dünyasının kültürünü görünür kılacağına ve ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunacağına yürekten inanıyorum."