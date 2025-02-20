Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, en önemli deri mamul fuarlarından biri olan İtalya’nın Milano'da MIPEL FUARI’na 23-25 Şubat 2025 tarihleri arasında ilk kez milli katılım organizasyonu düzenleyecek.İZMİR (İGFA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, saraciye sektörlerinde İtalya’da MIPEL Fuarına yönelik ilk kez milli katılım organizasyonu düzenleyeceklerini belirterek, fuara şu an itibariyle 4 firmanın katılım sağladığını, ancak fuarın Eylül edisyonunda en az 10 firmanın katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile milli katılımın devam etmesini planladıklarını açıkladı.

,7 yıldır milli katılımını yaptıkları Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na ilk senelerde 10 firma ile katılıyorduk şu an 35-40 civarı firmayla katılım sağladıklarını belirten Zandar, "MIPEL Fuarına da ilerde daha yoğun katılım olacaktır. Yılda iki kez düzenlenen bu fuarın potansiyeline oldukça inanıyoruz. 2024 yılında Türkiye geneli ihracatımız 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İtalya’ya ihracatımız ise 2024 yılında 100 milyon dolara ulaştı. 1,5 milyar dolar ihracat rakamımızı korumak adına çabalayacağız” dedi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu, Türkiye'nin saraciye ve deri mamulleri üretiminde güçlü bir konumda olduğunu ifade etti.

Kaliteli, markalı ve özgün tasarımlı ürünlere olan talebin giderek arttığı pazarda, Türk üreticilerinin rekabet avantajı sağlayabildiğini belirten Gündoğdu, "2023 yılı Şubat ayında düzenlenen fuara 29 bölgeden 201 firma ve 6.000 ziyaretçi katılırken, aynı yılın Eylül döneminde bu rakam 32 bölgeden 210 firma ve 8.000 ziyaretçiye ulaştı. 2024 yılı Şubat döneminde ise 30 bölgeden 200 firma ve 8.000 ziyaretçi fuarda yer aldı. Pakistan, Brezilya, Portekiz, İspanya, Birleşik Krallık ülkelerinin ayakkabı ve saraciye STK temsilcileri ile fuar kapsamında bir networking toplantısı da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.