Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 8–10 Nisan 2025 tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag şehrinde düzenlenen Wind Europe Annual Event 2025 Fuarı’na info standıyla katılım sağlayarak sektörün dinamiklerini yakından takip etti.İZMİR (İGFA) - Rüzgâr enerjisinde Avrupa’nın temsilcisi konumundaki Wind Europe tarafından organize edilen bu prestijli etkinlikte yaklaşık 550 firma yer aldı ve 15.000’in üzerinde ziyaretçi ağırlandı.

350’den fazla konuşmacının sunum yaptığı 70 oturumun yer aldığı program, üç gün boyunca 5 farklı holde gerçekleştirildi.

Bu hollerden biri startup firmalarına ayrılırken, 220 poster bildiri sunumuyla sektördeki yenilikçi teknolojik gelişmeler de sergilendi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, fuara katılımlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Bizler, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak; bölgemizde giderek artan yenilenebilir enerji ekipmanları ihracatını desteklemek ve üyelerimizin geleceğe dair vizyonunu güçlendirmek amacıyla, fuarda info standımızla üyelerimizi temsil etmekten büyük onur duyduk. Standımızın Kopenhag Büyükelçimiz ve Ticaret Müşavirimiz tarafından da ziyaret edilmesi, Türkiye ve bölgemizin yenilenebilir enerji alanındaki yüksek potansiyelinin uluslararası düzeyde daha net bir şekilde anlaşılmasına vesile oldu."

2028 yılı Wind Europe adaylığı sürecine de değinen Ertan, “Bu etkinlik, yalnızca sektör profesyonelleriyle birebir temas kurma açısından değil, aynı zamanda teknoloji, yatırım ve iş birlikleri açısından da önemli bir zemin sundu. Türkiye’nin 2028 yılında WindEurope’a ev sahipliği yapma hedefi doğrultusunda atılan her adım, ülkemizin enerji dönüşümündeki liderliğini daha da pekiştirecektir." dedi.