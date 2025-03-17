İzmirli boksör Emircan Gülşen, Ukrayna’da 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Bare Knuckle (Çıplak el boks) organizasyonunda Andrii Zakharchenko’yu mağlup etmesi durumunda kemer maçına çıkmaya hak kazanacak.

Son dönemlerde dünyada ve Türkiye’de popülaritesi artan Bare Knuckle (Çıplak el boks), yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizi bu alanda yurt dışında temsil eden isim ise İzmirli boksör Emircan Gülşen (23) oldu. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna’da Klan Fighting organizasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte ringe çıkan Gülşen, tecrübeli rakibi Vitya Maori’yi ikinci raundda teknik nakavtla yenerek galibiyet elde etti. Böylece kemer hedefine hızlı bir yürüyüş gerçekleştiren İzmirli sporcu, yine Ukrayna’da 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Bare Knuckle musabakasında Ukraynalı rakibi Andrii Zakharchenko’yu mağlup etmesi durumunda kemer maçına çıkmaya hak kazanacak.

"Kemer maçına çıkmaya hak kazanacağım"

İlk maçına Ukrayna’nın Kiev kentinde çıktığını hatırlatan Emircan Gülşen, "Ukrayna’nın profesyonel ve başarılı bir sporcusuyla karşılaştım. Onu ikinci raundda nakavt ettim. Şimdi ikinci maçıma gideceğim, 5 Nisan’da yine Ukrayna’nın Kiev kentinde Kiev’in en büyük stadyumunda mücadele edeceğim. Yine Ukraynalı rakibim var. Eğer bu maçı alırsam bu maçtan sonra kemer maçı çıkmaya hak kazanacağım" dedi.

"Çıplak el boks Türkiye’de yok"

Çıplak el boksun Türkiye’de olmadığını söyleyen Gülşen, "Dünyada yeni trend olmaya başlayan bir spor dalı, bu alanda ülkemi bayrağımı temsil etmek istiyorum. Birkaç organizasyondan da teklifi aldık, oralarda da dövüşeceğiz. İlk hedefim Ukrayna’da çıkacağım maçı kazanmak. Ondan sonra ilk kemeri alan Türk olmak istiyorum. Hedefim bu yönde" diye konuştu.

"Ülkeme karşı üzerimde sorumluluk var"

Türk milletine karşı üzerinde bir sorumluğunun olduğunu ifade eden Gülşen, "Oraya gittiğim zaman mesela üzerimde bir sorumluluk olduğunun farkındayım. Çünkü ülkem bana bağlı orada dövüşürken isim olarak değil ama seni ülkenle tanıyorlar. Orada bir Türk olmak gerçekten bir de orada tek başıma olmak bana inanılmaz bir sorumluluk veriyor ama bunun üstesinden gelebileceğime inanıyorum. İlk maçta da geldim bunda da geleceğim. Duygu düşünce olarak da gerçekten çok mutluyum, ülkemi temsil edebilme hakkına sahip olduğum için. Bana göre bu spor ‘Modern Gladyatörlük’ ve ben de bu mesleği yapıp ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum" dedi.

"Çıplak el boksa ayrı bir rağbet var"

Türkiye’de dövüş sporları çok yeni yeni artık rağbet görmeye ve yükselişe geçmeye başladığını vurgulayan Gülşen, "Çıplak el boksta şu an Türkiye’de dövüşen sporcu yok. O nedenle çıplak el boksa ayrı bir rağbet var. Çünkü insanların ilgisini çekiyor çünkü yapan insan yok. Bunu yapan ilk sporculardan biri olmak da benim için çok büyük bir gurur. Ben maça gidip geldikçe tabii Türk halkı da gururlanıyor. Orada sonuçta bir Türk bayrağı temsil ediliyor ve Türk bayrağı dalgalanıyor yukarı çekiliyor. Benim zafer almam birazcık da Türk halkına böyle bir hediye çünkü onların bana karşı bir beklentisi var bana karşı bir duyguları var bende orada zafer olarak onlara bu duygunun karşılığını vereceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.