Antalya Teknokent’in ev sahipliğinde gerçekleşecek 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi, bölgenin en büyük teknoloji buluşması olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin ilk astronotlarından Tuva Cihangir Atasever, zirvede konuşma yapacak.

Türkiye’nin ilk astronotlarından biri olan Tuva Cihangir Atasever, bu yıl Akdeniz Bilişim Zirvesi’nin dikkat çeken konukları arasında yer alacak. 8 Haziran 2024’te gerçekleştirdiği tarihi uzay yolculuğuyla büyük bir başarıya imza atan Atasever, etkinlikte uzay araştırmalarının bilişim teknolojileriyle olan güçlü bağını paylaşacak. Tuva Cihangir Atasever’in ilham verici konuşması, genç girişimciler ve teknoloji tutkunları için eşsiz bir fırsat sunacak.

Dijital gelecek konuşulacak

Antalya Teknokent tarafından düzenlenen 8. Akdeniz Bilişim Zirvesi, 6 Aralık’ta Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Zirvede, dijital dönüşümden yapay zekaya kadar birçok önemli konu ele alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Teknokent Müdürü Dr. İbrahim Yavuz’un açılış konuşmasıyla başlayacak zirveye önemli konuşmacılar da değer katacak.

Teknolojinin geleceği

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin öncü markalarından biri olan CW Enerji’nin sektörel başarıları ve sürdürülebilir enerji çözümleri konusundaki vizyonunu aktaracak. Akın Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, Türkiye’nin yerli robotik teknolojilerdeki lider isimlerinden biri olarak zirvede yer alacak. Havacılık sektörünün dijitalleşmesinde yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken Corendon Airlines CIO’su Engin Çeliktuğ, havacılıkta dijital altyapı projeleri üzerine deneyimlerini paylaşacak.

Girişimcilere ilham veren platform

Zirve boyunca düzenlenecek paneller ve seminerler, dijitalleşmenin sektörel etkilerini detaylı bir şekilde masaya yatıracak. Katılımcılar, yapay zeka, büyük veri ve dijital dönüşüm gibi güncel konularda hem teorik bilgi hem de uygulamalı örnekler üzerinden kapsamlı bir perspektif kazanma fırsatı bulacak. Bu oturumlar, teknoloji dünyasının öncü isimlerini sektör profesyonelleri ve genç girişimcilerle buluşturarak fikir alışverişini teşvik edecek.