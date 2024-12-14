Nevşehir’de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs, yol çalışması yapan iş makinesine çarptı. 6 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza anında çalışan 2 işçi son anda yara almadan kurtuldu.

Kaza, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar kasabası Göreme Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Ürgüp istikametine giden Mehmet G.’nin kullandığı ve içerisinde Endonezyalı turistlerin bulunduğu 41 AGM 651 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yol çalışması yapan iş makinesi ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4’ü turist 6 kişi yaralanırken kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaydedilen görüntüde, otobüsün iş makinesine çarpmadan önce 2 işçinin çalıştığı ve otobüsün üzerlerine geldiğini görmesiyle kaçtıkları görülüyor.

İşçi o anları anlattı

Kazayı anlatan işçi Kenan Erbaşı, "Refüjde bordür taşı yüklerken otobüs direkt girdi. Otobüsün üzerimize geldiğini görünce arkadaşla birlikte can havliyle kaçtık. Sonra otobüs geldi, kepçeye vurdu" dedi.