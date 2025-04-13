Ankara Garı’ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", dün geldiği Diyarbakır’dan ayrıldı. Ziyaretçiler, kenti öve öve bitiremedi.

Tren, Ankara’dan yola çıkarak Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ’dan geçerek dün Diyarbakır’a ulaştı. Ziyaretçiler, dünden beri kentin tarihi yerlerini gezip, lezzetleri tattı.

Ziyaretçiler; hayran kaldıkları Diyarbakır’ı öve öve bitiremezken Turistik Diyarbakır Ekspresi, Elazığ’a doğru yola çıktı.

Ziyaretçilerden Senem Türkanoğlu, Diyarbakır’a hayran kaldığını, Diyarbakır’ın güzel bir şehir olup doğunun Paris’i olduğunu söyledi.

Tren yolculuğuyla Diyarbakır’a gelmek, Diyarbakır’ı gezmek ve buranın güzel lezzetlerini tatmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Türkanoğlu, "Doğu ve Güneydoğu her rotama Diyarbakır’ı eklemeyi düşünüyorum. Bu bölgede görülmesi gereken bir şehir. Çıkıp çıkıp Diyarbakır’a gelin diyorum. Şimdi Elazığ’a gideceğiz. 3-4 saatlik molamız olacak. Trenle Doğu ve Güneydoğu bölgesini geziyoruz. Muhteşem, güzel bir deneyim" dedi.

Ziyaretçi Ezgi Emiroğlu ise, "Muhteşem, dün akşam sıra gecesine katıldık. İnanılmaz lezzetli yemekler tattık. Kürt kahvesi denedik. İnanılmaz güzeldi. Çatlayarak buradan gidiyoruz" diye konuştu.