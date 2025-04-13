Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilim Merkezi ile TUBİTAK işbirliğiyle Türkiye’nin 20 farklı ilinde gelen Bilim Merkezleri Eğitmenlerine yönelik ‘Başlangıç’ eğitimleri başladı. 3 gün sürecek olan eğitimlerde takımlar oluşturulup atölye çalışması yapılacak.

Şanlıurfa Bilim Merkezi ev sahipliğinde başlayan ve 3 gün sürecek olan TUBİTAK destekli ‘Başlangıç’ eğitim seminerleri ve atölye çalışmaları başladı. Türkiye’nin 20 farklı ilinden 72 eğitmen ve 13 akademisyenin katıldığı ‘Başlangıç’ eğitimlerine katılan görevliler Şanlıurfa Bilim Merkezini gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa Bilim Merkezine hayran kalan eğitmenler, daha sonra eğitim ve atölye çalışmalarına katıldı.

TUBİTAK Bilim Merkezleri Müdür Yardımcısı DR. İpek Pirpiroğlu Gencer’in de katıldığı eğitimlerde Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Sezgin, Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bahadır Namdar, ODTÜ’den Doç. Dr. Engin Karahan, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Canan Laçin Şimşek ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Dr. Havva Kırgız atölye çalışmalarında eğitim verdi.

‘’Çocukların yüzündeki mutluluğu görmek istiyoruz’’

Şanlıurfalı çocukları bilimle tanıştırıp yüzlerindeki gülümsemeyi görmek istediklerini ve bu nedenle Şanlıurfa Bilim Merkezini en kısa sürede hizmete açacaklarını anlatan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Küçük, ‘’Şanlıurfa, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Harran Üniversitesi ile Atatürk Barajı ve GAP Projesi gibi devasa projelerle gündeme geldi. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahibiz. Bu anlamda bilim merkezi olarak insanları devletin sıcak yüzüyle bilim ve eğitimle çocukları buraya getirip gezdirmemiz bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Eğitmenlerimiz burada ve Şanlıurfa Bilim merkezimizin ev sahipliğinde eğitim çalışmaları yapılıyor. Çok heyecanlıyız ve bu heyecanımızla birlikte burayı aktif hale getirip çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek istiyoruz. Şanlıurfa’ya gelerek ‘Başlangıç’ eğitimlerine katılan eğitmenler ve TUBİTAK yetkililerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

‘’Çocuklara dokunabiliyorsanız o mekanlar anlam kazanıyor"

Türkiye genelindeki Bilim Merkezlerinde çocukların gönüllerine dokunarak bilim merkezlerini daha anlamlı mekânlar haline getirdiklerinin altını çizen TUBİTAK Bilim Merkezleri Müdür Yardımcısı DR. İpek Pirpiroğlu Gencer, ‘’Bilim merkezlerimizde üretken ve istekli çalışmalar yapıyoruz. Bilim merkezlerinde sizler çocuklara dokunabiliyorsanız o mekânlar anlam kazanıyor. Çocuklara dokunmak geleceğe dokunmaktır. Çocuklara dokunmak bizler için çok önemlidir. Bilim merkezlerimizde çok faaliyetler var. Burası okul dışı bir ortam değil, çok fazla işiniz olacak. Bu bir ‘Başlangıç’ eğitimidir. 3 günlük eğitimlerle buradan çıkaracağımız mesajlar önemlidir. TUBİTAK olarak 2 farklı alanda destek sağlıyoruz. Bilim merkezlerini kuruyoruz ve kurulan bilim merkezlerine sürdürülebilirliği ve kapasitelerini artırmalarına yönelik destek veriyoruz. Çok başarılı projelere ek ödemeler yapılıyor’’ diye konuştu. Şanlıurfa Bilim Merkezi ev sahipliğinde başlayan başlangıç eğitim seminerleri ve atölye çalışmaları 3 gün sürecek