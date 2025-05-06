Turist Rehberleri Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası’nın davetiyle Bursa’ya gelerek ilk kez şehirde temaslarda bulundu.BURSA (İGFA) - Turist Rehberleri Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik’in davetiyle Bursa’yı ziyaret etti.

Genel Başkan Tanrıdağlı, Erçevik ve oda yönetimiyle birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer’i ziyaret ederek Bursa, Bilecik ve Kütahya’daki kaçak rehberlik faaliyetleri ve denetimler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, daha sonra Bursa Kültür Turizm ve Tanıtım Birliği Müdürü Hüseyin Buran ve Fuarlar Tanıtım Sorumlusu Serkan Teke ile Yıldırım Belediyesi’nde bir araya geldi.

Samimi geçen görüşmelerde Genel Başkan Tanrıdağlı, turist rehberliği mesleğine ve Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası’na katkılarından dolayı ilgililere teşekkür ederek plaket takdim etti.