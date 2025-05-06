Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin Mayıs 2024’te başlattığı gece seferleri ile bugüne kadar 222 bin yolcu otobüs ve tramvaylarda seyahat etti.

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde gençlerle yapılan görüşmelerde sıklıkla dile getirilen gece ulaşımı talebi, Başkan Ünlüce’nin göreve gelmesinin ardından hayata geçirildi. Tramvay ve otobüs hatlarında başlatılan gece seferleri, özellikle öğrenciler, vardiyalı çalışanlar ve kentte gece geç saatlerde ulaşım ihtiyacı duyan vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı. Geride kalan bir yılda, gece ulaşımı çerçevesinde toplam 195 bin kilometre yol kat edilirken, 222 bin yolcu toplu taşımayı tercih etti. Güvenli ve erişilebilir bir ulaşım imkânı sunan uygulama, Eskişehirlilerden tam not aldı.

"Eskiden böyle bir imkân yoktu"

Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Herhangi bir hastalık ya da sağlık durumunda, vize haftalarında bu seferleri kullanıyoruz. Eskiden böyle bir imkân yoktu. Göreve gelir gelmez bu uygulamayı hayata geçirmesi çok güzel. Ayşe Başkan’a çok teşekkür ederiz" sözleriyle görüşlerini paylaştı.