2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla sona erdi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 89 okulda eğitim gören 33 bin 776 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrencilerle birlikte 2 bin 087 öğretmen de tatile çıktı.

Turgutlu’da karne heyecanı, iki farklı okulda düzenlenen temsili törenlerle yaşandı. İlk tören, saat 10.30’da 19 Mayıs Ortaokulu’nda gerçekleşirken, ikinci tören saat 11.00’de Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)’nde düzenlendi.

Karne dağıtım törenlerine Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Belediye Başkan Vekili Onur Bircan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer katıldı. Okul müdürleri ve öğretmenlerin de eşlik ettiği törenlerde, öğrencilere karneleri takdim edildi ve çeşitli hediyeler verildi. Protokol üyeleri, öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri için tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Öğrenciler, uzun bir eğitim maratonunun ardından karnelerini almanın ve yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşarken, okullar da yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmak üzere kapılarını geçici olarak kapattı.