Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapıldı. Şubat Ayı Meclis Toplantısında 1 ek gündem maddesi ile birlikte toplam 7 madde görüşülüp karara bağlandı.

Şubat Ayı Meclis Toplantısı Başkan Çetin Akın’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın konuşmasında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde felakete yol açan depremde hayatını kaybedenleri şu sözlerle andı: "6 Şubat 2023’te, asrın felaketi olarak tarihe geçen ve hepimizin yüreğini derinden sarsan büyük bir felaketle karşılaştık. Kahramanmaraş merkezli, Cumhuriyet tarihimizin en büyük ve en yıkıcı depremlerinden biriyle, 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. Ailesini, sevdiklerini kaybeden, evlerini terk eden, ocakları sönen yurttaşlarımızın acısı bizlerin de acısı oldu. Yıkımın büyüklüğü kelimelerle anlatılmayacak kadar derin. Ancak bu acıyı birlikte yaşadık, birlikte ağladık ve birlikte güçlü kaldık. Depremin ilk anından itibaren, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini hemşehrilerimiz ile birlikte göstererek, yaraların sarılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya koyulduk. Hem maddi hem manevi desteğimizi esirgemedik. Bu büyük felaketin yaraları hala sarılıyorken, kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız. Onların hatırası, bizlere daha güçlü olmayı ve birlikte hareket etmeyi hatırlatacak. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum."

Başkan Çetin Akın konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenler ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: "Beş teğmenimiz, haksız ve hukuksuz bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Disiplin soruşturması bahanesiyle verilen bu karar, yalnızca bu genç subaylara değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine ve Cumhuriyet’in temel değerlerine verilmiş bir karardır. Bu vatanın öz evlatları; yeminlerini ettiler, kılıçlarını kaldırdılar, Cumhuriyet’e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarını tüm dünyaya haykırdılar. Ancak görüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine bağlı olmak bugün bir suçmuş gibi gösterilmek isteniyor. İhraç edilen teğmenlerimizin yanındayız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal’in Askerleri!"

Başkan Akın, konuşmasında son zamanlarda muhaliflere yönelik artış gösteren gözaltılar, tutuklamalar ve hukuksuz uygulamalarla ile ilgili düşüncelerine de yer verdi. Berat Kandilleri ile Hızır Orucu vesilesiyle edilecek bütün dua ve ibadetlerin kabul olmasını da diledi.

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı gündemin yedinci ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.