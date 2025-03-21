Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) Çaypınar-Çıplak Değirmen-Dereköy parkurunda yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak her hafta farklı parkurlarda yürüyüş ve doğa sporları etkinlikleri düzenleyen TURBELDAK’ın bu haftaki rotası Çaypınar-Çıplak Değirmen-Dereköy oldu.

Sabahın erken saatlerinde Ahmetli’ye bağlı Çaypınar Köyü’nden başlayan yürüyüş, Dereköy Kanyonu’nun seyredilmesinin ardından tarihi Çakıcı Köprüsü ve bölgenin meşhur alanlarından birisi olan Çıplak Değirmen’e gelinmesiyle devam etti. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ile Haydar Atilla’nın sevk ve idaresinde orman yolu ve patikalardan yapılan ve yaklaşık 10 kilometre süren parkur Kelebek Çayı’ndan yürünerek Dereköy’de sona erdi. Yürüyüşe katılan ve oldukça keyifli vakit geçiren doğaseverler; güzel havanın, tarihin ve doğal güzelliklerin buluştuğu noktaları fotoğraflayarak hatıralarını ölümsüzleştirdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Arkadaşlarımızla birlikte son derece keyifli bir etkinliğimizi daha tamamladık. Yaptığımız yürüyüş ve doğa sporları aktiviteleriyle bölgemizdeki nice güzellikleri keşfederken aynı zamanda sağlıklı yaşamı da hayatımızın önemli bir parçası haline getiriyoruz. Yürüyüşlerimize katılan, etkinliklerimize ilgi ve destek gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.