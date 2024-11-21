Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) bu haftaki yürüyüş parkurunu Spil Dağı’nda tamamladı.

TURBELDAK bu haftaki yürüyüş etkinliğini Spil Dağı’nda gerçekleştirdi. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla’nın rehberliğinde yapılan yürüyüş, sabahın ilk ışıklarında başladı. TURBELDAK’ın Spil Dağı’na organize ettiği yürüyüş, sisli ve bulutlu bir havada çam, çınar ve meşe ağaçları arasında doğal güzelliklerin tadını çıkararak gerçekleşti. Grup, doğanın büyüleyici atmosferinde neşeyle ilerlerken, temiz hava ve manzaralar herkesi etkiledi. Rehberlerin tecrübesi ve katılımcıların uyumu, etkinliği dostluk ve ahenkle dolu unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Orman alanları, doğal patikalar ve tertemiz havasıyla katılımcıları adeta mest eden parkurda, doğaseverler hem spor yapıp hem de doğanın güzelliklerini resmederek etkinliği sorunsuzca bitirdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “TURBELDAK’ın bu haftaki rotası Spil Dağı oldu. Yorucu ama bir o kadar güzel bir yürüyüş yaptık. Doğanın sunduğu muhteşem güzelliklerin eşliğinde katılımcılarımız oldukça enerjik ve keyifliydi. Her etkinliğimizde olduğu gibi bu etkinliğimizde de hem doğa sevgisini hem de dostluk bağlarımızı pekiştirdik. Yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.