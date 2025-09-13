Muğla’nın Marmaris ilçesinde, tur otobüsü karşı şeride geçerek motosiklet ve bir araca çarparken kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İçmeler Mahallesi’nden Marmaris istikametine seyir halinde olan turistleri taşıyan otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçti. Otobüs karşı şeritteki otomobil ve bir motosiklete çarparak durdu. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobillerdeki sürücü ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.