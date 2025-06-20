Tunceli’de, ipekböcekçiliği alanında bilgi ve becerileri artırmak amacıyla düzenlenen eğitim sona erdi.

Tunceli’de, ipekböcekçiliği alanında bilgi ve becerileri artırmak amacıyla düzenlenen ’Uygulamalı İpekböcekçiliği Eğitimi’ başarıyla tamamlandı. Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, 18-20 Haziran 2025 tarihleri arasında Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde yapıldı. Eğitimin açılış programına HAYGEM Arıcılık ve Kanatlı Daire Başkanı İslam Köse, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala ile Kozabirlik temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personeline yönelik düzenlenen bu hizmet içi eğitimde, ipekböceği yetiştiriciliğinde verimlilik, kalite artışı ve sektörel gelişmeler üzerine uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitim, katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi. Yetkililer, bu tür eğitimlerin ipekböcekçiliğinin yeniden canlanmasına katkı sağladığını ve üreticiye doğrudan fayda sunduğunu belirtti.