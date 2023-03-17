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Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Tunceli-Pülümür karayolu Marçik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 08 AZ 008 plakalı özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan 3 kişiyi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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