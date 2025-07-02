Tunceli, üretim ve istihdam alanındaki yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilecek olan Ekmek Dünyası Dondurulmuş Unlu Mamuller Fabrikası için temel atma töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Şefik Aygöl de katıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan 20 milyon liralık hibe desteği, şehrin üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra yeni istihdam alanları da oluşturacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte bölge ekonomisine canlılık kazandırılması hedefleniyor.

Vali Şefik Aygöl törende yaptığı konuşmada, "Tunceli’nin kalkınması için üretim ve yatırım odaklı projeleri her zaman destekleyeceğiz. TKDK desteğiyle gerçekleştirilen bu yatırım, şehrimiz için önemli bir adım" dedi.

"Tunceli, üretimle kalkınıyor, yatırımla büyüyor" mesajının öne çıktığı törende, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

Yeni fabrikanın Tunceli’ye hayırlı olması temennisiyle tören sona erdi.