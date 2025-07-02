Kastamonu Üniversitesi tarafından ‘akıllı malzemeler’ alanında yapılan yenilikçi proje TÜBİTAK’tan destek alacak.

Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Daşdemir’in "Öngerilmeli Manyeto-Elektro-Elastik Kompozit Malzemelerin Kusurlu Temas Modellemesi" isimli projesi TÜBİTAK tarafından 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, mekanik kuvvet etkisiyle elektrik veya manyetik alan üretebilen ve bu alanlara maruz kaldığında şekil değiştirebilen, yani "akıllı" özellikler taşıyan manyeto elektro elastik kompozit malzemelere yönelik yenilikçi bir mekanik model geliştirilecek. Araştırmada, bu malzemelere önceden uygulanan öngerilmelerin ve katmanlar arasındaki kusurlu temasların dinamik davranış üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenecek.

Projenin, sensör teknolojilerinden tıbbi görüntülemeye ve savunma sanayiine kadar uzanan geniş bir uygulama alanına katkı sunması bekleniyor. Geliştirilecek kuramsal çerçeve ile daha dayanıklı, verimli ve fonksiyonel "akıllı sistemlerin" tasarımı için bilimsel altyapı oluşturulması hedefleniyor. Proje ile Türkiye’nin stratejik Ar-Ge hedefleri doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üretimine katkı sağlamayı amaçlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projede görev alan araştırma ekibini tebrik ederek, Kastamonu Üniversitesinin bilimsel araştırma potansiyeline sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.